Президент США Дональд Трамп готовий зробити щеплення від коронавірусу, але піде на такий крок лише тоді, коли лікарі вважатимуть це за необхідне.

Про це під час брифінгу 15 грудня заявила прес-секретар Білого дому Кейлі Макінені.

– Президент отримає вакцину, щойно його команда лікарів вирішить, що це ліпше зробити, – уточнила Кейлі Макінені.

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Водночас спікер нагадала, що нещодавно Трамп перехворів на коронавірус.

Вакцинація проти коронавірусу

У США затвердили вакцину проти коронавірусу компаній Pfizer і BioNTech, з 14 грудня в країні проводять вакцинацію.

Однак сам Трамп заявив, що не поспішатиме робити щеплення.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: The White House