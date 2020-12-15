У Пакистані правоохоронці зірвали спробу терористів атакувати Ісламабадську фондову біржу та інші важливі урядові об’єкти в столиці і заарештувала трьох бойовиків.

Контртерористичний департамент поліції провів пошукову операцію в Ісламабаді, ґрунтуючись на даних розвідки стосовно наявності вірогідних бойовиків, залучених до нещодавнього теракту в місті Равалпінді.

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Осередок бойовиків виявили у провінції Пунджаб.

Поліція також вилучила зброю і боєприпаси у заарештованих бойовиків, які зізналися у своїй причетності до теракту, в результаті якого 25 людей отримали поранення в Равалпінді раніше в неділю.

У червні цього року бойовики увірвалися в будівлю біржі у портовому пакистанському місті Карачі. Утім, охорона будівлі відбила напад, поліція та члени парамілітарних груп вбили усіх нападників.

Джерело: Сіньхуа