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Факти / Світ
Людмила Грубнік |

У США підтвердили ефективність вакцини проти Covid-19 від Moderna

У США підтвердили ефективність вакцини проти коронавірусу компанії Moderna.

Таких висновків дійшли в Управлінні з контролю за продуктами і ліками (FDA) країни.

Речовину визнали ефективною на 94%, безпечною і такою, яка не викликає серйозних побічних ефектів. Якщо вони фіксуються (лихоманка, головний біль, неприємні відчуття у м’язах), то вкрай рідко.

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Якщо речовину затвердять, вона стане другою вакциною проти коронавірусу, використання якої дозволили на території США.

На відміну від вакцини компанії Pfizer, речовину від Moderna можуть перевозити у звичайних морозильних камерах за температури -20°С. Перша ж вимагає наднизьких температур – близько -75°С.

Вакцина проти коронавірусу

На початку тижня у США підтвердили ефективність і дозволили використовувати вакцину проти коронавірусу компаній BioNTech і Pfizer.

Це була перша дозволена речовина на території країни.

Детальніше про вакцину проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: ВВС

Фото: Dreamstime

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