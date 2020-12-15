ВООЗ підтверджує: новий вид коронавірусу у Великій Британії заразніший

Виявлений ​у Великій Британії новий різновид коронавірусу поширюється швидше, але не є більш небезпечним.

Про це повідомив спеціальний посланець Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо Covid-19 Девід Наварро.

– Виявлений тип коронавірусу є більш заразний, але не здається небезпечнішим. Отримані дані дають змогу припустити, що це радикально не змінить пріоритети у боротьбі з вірусом у Великій Британії, – пояснив він.

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У той же час Наварро закликав громадськість проявляти пильність у нинішній ситуації.

Напередодні глава МОЗ Великої Британії Метт Хенкок заявив, що фахівці виявили понад тисячу випадків нового виду коронавірусу, який може бути пов’язаний з швидким поширенням вірусу на південному сході Англії.

За словами Хенкока, у медиків немає підстав вважати, що цей коронавірус може спровокувати більш важкий перебіг хвороби.

Він назвав дуже малоймовірним те, що вакцина від Covid-19 буде неефективна до нового штаму.