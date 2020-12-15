ЄС виділив €500 млн для міжнародної ініціативи COVAX. Ці кошти витратять на вакцини проти коронавірусу для бідних країн.

Вакцини нададуть країнам Африки, Азії, Карибського та Тихоокеанського регіонів, а також східним і південним країнам Європи.

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– Спільна підтримка Європейської комісії та Європейського інвестиційного банку в розмірі €500 млн дозволить COVAX у найкоротший термін зробити доступними 1 млрд доз вакцин для людей у країнах із низьким та середнім рівнем доходів, – повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

COVAX схвалив запит України

У COVAX офіційно схвалили надання Україні вакцини проти коронавірусу.

Тепер Україна безкоштовно отримає понад 8 млн доз, а також шприци для ін’єкцій.

МОЗ планує залучати до процесу логістики ДП Укрвакцина та приватні компанії.

Джерело: Європейська комісія