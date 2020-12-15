Станом на ранок 15 грудня у світі зареєстрували 73 190 418 випадків коронавірусу.

За весь період пандемії померли 1 млн 627 тис. пацієнтів, 51 323 676 осіб одужали.

У світовому рейтингу поширення коронавірусу Україна займає 17 місце – між Південною Африкою та Перу.

Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення

Країни, де найбільше людей захворіли на Covid-19:

США – 16 942 822;

Індія – 9 906 507;

Бразилія – 6 929 409;

Росія – 2 681 256;

Франція – 2 379 915.

Країни, де найбільше людей померло від Covid-19:

США – 308 089;

Бразилія – 181 945;

Індія – 143 746;

Мексика – 114 298;

Італія – 65 011.

Згідно зі світовою статистикою, Україна входить в топ-10 країн Європи, де зареєстровано найбільшу кількість випадків коронавірусу.

Коронавірус у світі

У США від Covid-ускладнень померло вже понад 300 тисяч пацієнтів, що стало черговим антирекордом. Найбільше страждають такі штати, як Каліфорнія (1 598 389 випадків, 21 082- летальних), Техас (1 411 749 випадків, 24 414 – летальних) та Флорида (1 134 383 випадків, 20 003 – летальних).

У Туреччині на Новий рік введуть чотириденний локдаун, який діятиме з вечора 31 грудня до ранку 4 січня. Діятиме комендантська година із забороною виходу з дому.

Тим часом у Європі триває посилення карантинних обмежень. Уряд Чехії посилить обмежувальні заходи для підприємств і громадських зборів, починаючи від сьогодні. З 18 грудня перейде на четвертий рівень протиепідемічної системи.

Після того, як на вихідних Італія перевершила Велику Британію за кількістю померлих від коронавірусу в Європі, уряд не виключає посилення карантину. Так, йдеться про введення “карантину червоної зони” з 24 грудня до 2 січня, у розпал різдвяних свят.

Нічну комендантську годину буде продовжено, прогулянки без вагомої причини заборонять, а всі магазини та заклади харчування на вихідні закриють.

Джерело: Worldometers