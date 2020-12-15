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Факти / Світ
Наташа Тарчевська |

Туреччина введе чотириденний локдаун на Новий рік

Туреччина визначилася із датами введення чотириденного локдауну на новорічні свята.

Комендантська година в Туреччині триватиме з 21.00 31 грудня до 5.00 4 січня. Про це заявив президент Реджеп Ердоган під час прес-конференції.

– Завдяки нашим нинішнім заходам ми можемо спостерігати серйозне зменшення кількості хворих на Covid-19 і смертей, порівняно з іншими країнами.

Днями Туреччина запровадила жорсткий карантин на вихідних, коли усі громадяни повинні сидіти вдома і виходити на вулицю лише до найближчого супермаркету чи аптеки. Усіх, хто порушує комендантську годину, штрафує поліція.

Туреччина введе чотириденний локдаун на Новий рік

Станом на 15 грудня у Туреччині зареєстровано 1,86 млн підтверджених випадків коронавірусу, з яких 16 646 стали летальними, а 1,63 млн пацієнтів побороли захворювання.

У світовому рейтингу поширення коронавірусу країна посідає 7 місце. 

Детальніше про коронавірус у світі 15 грудня розповідають Факти ICTV.

Джерело: Daily Sabah

Фото: Depositphotos

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