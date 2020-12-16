Польща затвердила Національну програму вакцинації від коронавірусу.

Про це повідомив прем’єр-міністр країни Матеуш Моравецький.

Країна підписала угоди з шести фірмами про постачання понад 60 млн доз речовини. У Польщі не збираються шкодувати грошей на боротьбу з вірусом і вакцинуватимуть якомога більшу кількість громадян.

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Водночас щеплення буде безкоштовним і добровільним.

Першими в країні вакцинують медиків, потім літніх людей, військових та вчителів.

Вакцинація у Польщі

У Польщі заявляли, що готуються провести вакцинацію проти коронавірусу у січні 2021 року.

У країні чекають на схвалення речовини Європейським агентством з лікарських засобів.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Польське радіо