Польща затвердила Національну програму вакцинації від коронавірусу.
Про це повідомив прем’єр-міністр країни Матеуш Моравецький.
Країна підписала угоди з шести фірмами про постачання понад 60 млн доз речовини. У Польщі не збираються шкодувати грошей на боротьбу з вірусом і вакцинуватимуть якомога більшу кількість громадян.
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Водночас щеплення буде безкоштовним і добровільним.
Першими в країні вакцинують медиків, потім літніх людей, військових та вчителів.
Вакцинація у Польщі
У Польщі заявляли, що готуються провести вакцинацію проти коронавірусу у січні 2021 року.
У країні чекають на схвалення речовини Європейським агентством з лікарських засобів.
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Джерело: Польське радіо