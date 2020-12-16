Парламент Швеції затвердив 40% збільшення оборонного бюджету на 2021-2025 роки до рекордної за останні 70 років суми — $10,6 млрд. Причиною такого кроку міністерство оборони називає посилення напруженості в регіоні та загрозу з боку Російської Федерації.

Завдяки такому фінансуванню країна збільшить кількість військовослужбовців з 55 до 90 тис. осіб. Крім того, парламент Швеції проголосував за те, щоб країна у перспективі приєдналася до Північноатлантичного альянсу, щоб гарантувати собі безпеку. Однак йдеться про декларацію щодо наміру, а не реальний крок до набуття членства.

За словами міністра оборони Швеції Петера Гультквіста, такі кроки необхідні через посилення агресивних дій Росії.

– Ми спостерігаємо нове безпекове середовище, в якому Москва готова використати військову силу для досягнення політичних цілей. Як приклад – агресія Росії в Грузії, Україні, події в Білорусі та російську активність в Арктиці й у Балтійському морі. Китайці дуже активні, росіяни активні, а є й інші гравці, — зазначив Гультквіст.

РФ нарощує сили в анексованому Криму

Протягом наступних п’яти років Росія планує збільшити на 10 тис. кількість своїх військових в анексованому Криму.

Крім того, у 1,5-2 рази може зрости к ількість озброєння та військової техніки на півострові. Про це заявила українська місія при ОБСЄ.

Наразі в Криму розміщено 32,5 тис. російських військових. На озброєнні об’єднаного оперативного угруповання РФ на півострові є до 200 танків, понад 400 бойових броньованих машин та понад 280 артилерійських систем різних калібрів, разом з ракетними системами залпового вогню.