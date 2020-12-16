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Факти / Світ
Вікторія Гірко |

Інавгурація Байдена: американців просять спостерігати за церемонією з дому

Американців закликають залишитися вдома під час проведення урочистої церемонії інавгурації новообраного президента США Джо Байдена.

Комітет з інавгурації повідомив, що 20 січня Джо Байден і віце-президент Камала Гарріс складуть офіційну присягу в Капітолії з дотриманням суворих протоколів з охорони здоров’я і безпеки. Після цього очікується інавгураційна промова Байдена.

– Географія церемонії буде вкрай обмежена, а концепція параду, який пройде після неї, буде переосмислена, – пояснили у комітеті, закликавши американців залишатися вдома під час святкувань з нагоди інавгурації Байдена.

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Головний медичний радник комітету лікар Девід Кесслер додав, що американці повинні брати участь в інавгураційних заходах, перебуваючи вдома, щоб захистити себе, свої сім’ї, друзів і суспільство загалом.

Однак досі залишається незрозумілим, чи буде на інавгурації Байдена ще чинний президент Дональд Трамп. Днями, він заявив, що поки не хоче про це говорити.

Вибори у США відбулися 3 листопада цього року. Варто зазначити, що у Штатах президента обирають не загальнонаціональним голосуванням, а через систему Колегії виборників, яка розподіляє голоси виборців.

14 грудня пройшло голосування членів Колегії виборників. Згідно з результатами, наступним президентом США повинен стати демократ Джо Байден. Він набрав понад 270 голосів. Водночас чинний президент країни Дональд Трамп набирає 232 голоси.

Джерело: Голос Америки

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