Курс біткоїна вперше в історії перевищив $20 тис.

16 грудня криптовалюта біткоїн побила новий рекорд. Вартість біткоїна досягла історичного максимуму та перевищила позначку $20 тис. За останні три місяці відбулося зростання майже на 100%.

Станом на 16.00 16 листопада ціна криптовалюти на біржі Coinbase складає $20 660 (близько 572 954,9 грн), за добу вартість зросла на 6,06%.

Востаннє такі показники спостерігалися три роки тому, коли ціна біткоїна складала $20 042. На початку грудня цього року криптовалюта реабілітувалася до позначки $19 920.

Читайте: Біткоїн побив рекорд і вартує майже $20 тис.

Що вплинуло на здорожчання біткоїна

Різке зростання вартості біткоїна пов’язують з низкою факторів. У жовтні платіжна система PayPal заявила про відкриття доступу до криптовалют громадянам США.

По-друге, на початку зими один з найбільших банків Сінгапуру DBS також повідомив про співпрацю з біткоїном. Крім того, експерти пов’язують зростання вартості з новинами щодо вакцини коронавірусу – люди сподіваються на швидке подолання пандемії.