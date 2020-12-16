У Європейському Союзі погодили продовження економічних санкцій проти Російської Федерації.

Рішення затвердили постійні представники 27 країн-членів Євросоюзу.

Йдеться про заходи, термін дії яких закінчується 31 січня 2021 року. Їх продовжили до 31 липня 2021 року.

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Санкції проти РФ

Через агресію Російської Федерації щодо України західні партнери запровадили санкції проти Кремля, які залишаються дійсними вже кілька років поспіль.

10 грудня стало відомо, що у ЄС ще на півроку продовжили термін дії економічних санкцій проти Росії за анексію Криму у 2014 році. Рішення затвердили на саміті ЄС у Брюсселі.

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