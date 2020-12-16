Україна покращила позиції у рейтингу Індексу людського розвитку за 2020 рік

Програма розвитку ООН опублікувала Індекс людського розвитку за 2020 рік. Україна перебуває на 74 позиції. Минулого року ми посідали 88 місце.
Загалом у рейтингу є 189 позицій. До першої десятки потрапили:
- Норвегія;
- Ірландія;
- Швейцарія;
- Китай (Гонконг);
- Ісландія;
- Німеччина;
- Швеція;
- Австралія;
- Нідерланди;
- Данія.
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Індекс людського розвитку – це комплексний показник, який розраховується кожного року для порівняння і вимірювання рівня і очікуваної тривалості життя, грамотності, освіченості у кожній країні світу.
Його використовують, що виявити відмінності між розвиненими, країнами, що розвиваються, і недостатньо розвиненими країнами.
Программа развития ООН (ПРООН) опубликовала Индекс человеческого развития за 2020 год. Это комплексный сравнительный показатель ожидаемой продолжительности жизни, грамотности, образования и уровня жизни для стран во всём мире. В рейтинге (ссылка) 189 странhttps://t.co/8QpGxqrjZb pic.twitter.com/KcSoBq7eJ1
— ООН (@UnitedNationsRU) December 16, 2020
Найдорожчі міста світу – рейтинг The Economist
Коронавірус та його вплив на економіку позначилися на рейтингу найдорожчих міст у світі. До списку цьогоріч потрапили Цюрих, Париж та Гонконг, які посіли перше місце.
До трійки лідерів належать також Сингапур (друге місце), Тель-Авів та Осака (третє місце). Київ піднявся у списку найдорожчих міст і перебуває на 101 позиції.