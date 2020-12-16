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Факти / Світ
Вікторія Гірко |

Україна покращила позиції у рейтингу Індексу людського розвитку за 2020 рік

Програма розвитку ООН опублікувала Індекс людського розвитку за 2020 рік. Україна перебуває на 74 позиції. Минулого року ми посідали 88 місце.

Загалом у рейтингу є 189 позицій. До першої десятки потрапили:

  1. Норвегія;
  2. Ірландія;
  3. Швейцарія;
  4. Китай (Гонконг);
  5. Ісландія;
  6. Німеччина;
  7. Швеція;
  8. Австралія;
  9. Нідерланди;
  10. Данія.

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Індекс людського розвитку – це комплексний показник, який розраховується кожного року для порівняння і вимірювання рівня і очікуваної тривалості життя, грамотності, освіченості у кожній країні світу.

Його використовують, що виявити відмінності між розвиненими, країнами, що розвиваються, і недостатньо розвиненими країнами.

Найдорожчі міста світу – рейтинг The Economist

Коронавірус та його вплив на економіку позначилися на рейтингу найдорожчих міст у світі. До списку цьогоріч потрапили Цюрих, Париж та Гонконг, які посіли перше місце.

До трійки лідерів належать також Сингапур (друге місце), Тель-Авів та Осака (третє місце). Київ піднявся у списку найдорожчих міст і перебуває на 101 позиції.

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