Президент США Дональд Трамп буде готовий зробити щеплення від коронавірусу, коли його лікар дасть відповідну пораду.
– Він зробить це, коли отримає рекомендацію від експертів в сфері охорони здоров’я і від лікаря Білого дому, – сказала представник Білого дому Кейлі Макінані.
Макінані додала, що і сама готова зробити собі щеплення від Covid-19.
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Тим часом, віце-президент США Майк Пенс вакцинується від коронавірусу вже в п’ятницю, 18 грудня. Планується, що Пенс отримає вакцину публічно, перед камерами.
Вакцинація у США
У США затвердили вакцину проти коронавірусу компаній Pfizer і BioNTech, з 14 грудня в країні проводять вакцинацію. Першим вакцину отримав медичний працівник.
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