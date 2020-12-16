Президент США Дональд Трамп буде готовий зробити щеплення від коронавірусу, коли його лікар дасть відповідну пораду.

– Він зробить це, коли отримає рекомендацію від експертів в сфері охорони здоров’я і від лікаря Білого дому, – сказала представник Білого дому Кейлі Макінані.

Макінані додала, що і сама готова зробити собі щеплення від Covid-19.

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Тим часом, віце-президент США Майк Пенс вакцинується від коронавірусу вже в п’ятницю, 18 грудня. Планується, що Пенс отримає вакцину публічно, перед камерами.

Вакцинація у США

У США затвердили вакцину проти коронавірусу компаній Pfizer і BioNTech, з 14 грудня в країні проводять вакцинацію. Першим вакцину отримав медичний працівник.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Білий дім, CNN