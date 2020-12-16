Фахівці ВООЗ мають поїхати до Китаю для вивчення походження коронавірусу вже у січні 2021 року.

Про це повідомив член місії Фабіан Лендертц.

– Це не про те, щоб знайти країну-винуватця. Це про те, щоб спробувати зрозуміти, що сталося, – зазначив Фабіан Лендертц.

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Науковці спробують зрозуміти, чи циркулював коронавірус раніше.

Крім того, вони дослідять ринок в Ухані, а також відберуть зразки кажанів та інших тварин, які могли бути переносниками вірусу.

Дослідження походження коронавірусу

Ідею вивчення походження коронавірусу підтримали представники понад 120 країн світу.

Україна також виступила за необхідність проведеннях такого розслідування.

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Джерело: АР, Інтерфакс-Україна