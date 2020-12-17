Більше за Букінгемський палац: журналісти знайшли ймовірний палац Путіна

У Росії збудували секретний палац, оцінюваний у 200 млн фунтів стерлінгів, який може бути доповненням до імперії власності президента Володимира Путіна.

Нещодавно збудований об’єкт площею 8 500 кв. м розташований в ексклюзивному житловому комплексі для супербагатіїв Грінфілд на околиці Москви, пишуть російські ЗМІ.

Він значно більшим за Букінгемський палац, площа якого становить 7 150 кв. м.

На території, яка більше 600 соток, за стіною безпеки заховано власний вертолітний майданчик, величезне футбольне поле і ліс, де розташовані інші будівлі.

У документах власник палацу, що будується, вказаний як Російська Федерація.

У звіті стверджується, що будівництво ведеться компанією Property-V, а його оцінна вартість становить 202 млн фунтів стерлінгів.

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Путіна ховають в Сочі, побудувавши йому два однакових кабінети

Раніше російські журналісти провели розслідування і висунули припущення, що Путін останні кілька місяців проживав на своїй дачі в Сочі, а не в підмосковній резиденції.

Для того, щоб заплутати народ, Путіну побудували точну копію кабінету в підмосковній резиденції Ново-Огарьово.

Джерело: Собеседник

Фото: Собеседник