Більше за Букінгемський палац: журналісти знайшли ймовірний палац Путіна

У Росії збудували секретний палац, оцінюваний у 200 млн фунтів стерлінгів, який може бути доповненням до імперії власності президента Володимира Путіна.
Нещодавно збудований об’єкт площею 8 500 кв. м розташований в ексклюзивному житловому комплексі для супербагатіїв Грінфілд на околиці Москви, пишуть російські ЗМІ.
Він значно більшим за Букінгемський палац, площа якого становить 7 150 кв. м.
На території, яка більше 600 соток, за стіною безпеки заховано власний вертолітний майданчик, величезне футбольне поле і ліс, де розташовані інші будівлі.
У документах власник палацу, що будується, вказаний як Російська Федерація.
У звіті стверджується, що будівництво ведеться компанією Property-V, а його оцінна вартість становить 202 млн фунтів стерлінгів.
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Путіна ховають в Сочі, побудувавши йому два однакових кабінети
Раніше російські журналісти провели розслідування і висунули припущення, що Путін останні кілька місяців проживав на своїй дачі в Сочі, а не в підмосковній резиденції.
Для того, щоб заплутати народ, Путіну побудували точну копію кабінету в підмосковній резиденції Ново-Огарьово.
Джерело: Собеседник
Фото: Собеседник