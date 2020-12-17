Перспектива розвитку відносин між Україною та Росією залежить, насамперед, від України.

Про це на прес-конференції заявив президент Російської Федерації Володимир Путін.

– Нинішня влада приходила з гаслом об’єднання країни, припинення конфлікту на Донбасі і налагодження відносин з Росією. Але нічого не виходить. Вони коли йдуть до влади, спираються на більшість, а коли приходять до влади, починають постійно озиратися на вкрай націоналістичні сили. Їм не вистачає політичної мужності, і процес завмирає, – сказав Путін.

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На думку президента Росії, нічого не зроблено в плані політичного врегулювання, і офіційні особи в Києві заявляють, що не збираються виконувати мінські угоди.

Проте, він додав, що вважає великим досягнення припинення вогню на Донбасі.

Ситуація на Донбасі

За минулу добу російські найманці на Донбасі тричі відкривали вогонь по українським позиціям, втрат серед військовослужбовців ЗСУ немає.