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Факти / Світ
Євгенія Шапоренко |

Новорічний локдаун в Європі: коронавірус у світі 17 грудня

Станом на 17 грудня у світі зафіксували 74 534 175 випадків коронавірусу з початку пандемії.

1 655 226 пацієнтів померли через ускладнення, які викликав Covid-19.

52 372 546 людей, в яких виявили коронавірус, одужали.

Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення

Країни, де найбільше людей захворіли Covid-19:

  • США – 17 392 618;
  • Індія – 9 951 072;
  • Бразилія – 7 042 695;
  • Росія – 2 734 454;
  • Франція – 2 409 062.

Країни, де найбільше людей померли від Covid-19:

  • США – 314 577;
  • Бразилія – 183 822;
  • Індія – 144 487;
  • Мексика – 115 769;
  • Італія – 66 537.

Карантин у світі

У Данії на час різдвяних і новорічних свят з 25 грудня 2020 року до 3 січня 2021-го закриють магазини. Однак виняток зроблять для аптек і продуктових магазинів.

У Словенії місцева влада вирішила продовжити жорсткі карантинні обмеження до 19 січня 2021 року.

Наказ про продовження локдауна набере чинності 18 грудня і триватиме 30 днів.

Ізраїль розпочне масову вакцинацію населення. Першою особою, яка отримає щеплення, стане прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху. Таким чином він хоче дати приклад громадянам.

Фахівці ВООЗ вирушать до Уханю, щоб дослідити Covid-19

Співробітники ВООЗ у січні поїдуть до провінції Ухань, що у Китаї.

Вони намагатимуться дослідити походження Covid-19 – визначать, чи циркулював вірус раніше та візьмуть аналізи у тварин, які можуть його переносити.

Фото: Depositphotos

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