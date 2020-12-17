Станом на 17 грудня у світі зафіксували 74 534 175 випадків коронавірусу з початку пандемії.
1 655 226 пацієнтів померли через ускладнення, які викликав Covid-19.
52 372 546 людей, в яких виявили коронавірус, одужали.
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Країни, де найбільше людей захворіли Covid-19:
- США – 17 392 618;
- Індія – 9 951 072;
- Бразилія – 7 042 695;
- Росія – 2 734 454;
- Франція – 2 409 062.
Країни, де найбільше людей померли від Covid-19:
- США – 314 577;
- Бразилія – 183 822;
- Індія – 144 487;
- Мексика – 115 769;
- Італія – 66 537.
Карантин у світі
У Данії на час різдвяних і новорічних свят з 25 грудня 2020 року до 3 січня 2021-го закриють магазини. Однак виняток зроблять для аптек і продуктових магазинів.
У Словенії місцева влада вирішила продовжити жорсткі карантинні обмеження до 19 січня 2021 року.
Наказ про продовження локдауна набере чинності 18 грудня і триватиме 30 днів.
Ізраїль розпочне масову вакцинацію населення. Першою особою, яка отримає щеплення, стане прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху. Таким чином він хоче дати приклад громадянам.
Фахівці ВООЗ вирушать до Уханю, щоб дослідити Covid-19
Співробітники ВООЗ у січні поїдуть до провінції Ухань, що у Китаї.
Вони намагатимуться дослідити походження Covid-19 – визначать, чи циркулював вірус раніше та візьмуть аналізи у тварин, які можуть його переносити.