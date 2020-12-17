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Факти / Світ
Людмила Грубнік |

Перша хвиля щеплень від Covid-19 у США: Pfizer виділила майже 3 млн доз вакцини

У межах першої хвилі вакцинації від коронавірусу в США компанія Pfizer виділила майже 3 млн доз вакцини.

Речовина вирушила до лікарень усіх американських штатів.

– Загалом Pfizer відправила 2 980 575 доз вакцини для першого щеплення, – пише видання з посиланням на американські центри з контролю і профілактики захворювань (CDC).

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Дози розподілялися між штатами відповідно до кількості населення у кожному з них. Через 21 день Pfizer виділить таку ж кількість одиниць вакцин для повторного вакцинування.

Перша схвалена вакцина у США

Речовина від компанії Pfizer стала першою вакциною проти коронавірусу, яку схвалили на території США.

Після цього, з 14 грудня, в країні людям роблять щеплення від хвороби.

Детальніше про вакцину проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: CNN

Фото: Dreamstime

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