Карантин в Україні та світі – головні новини про коронавірус за 17 грудня 2020

Коронавірус у світі не відступає. 17 грудня стало відомо про понад 74,5 млн випадків коронавірусу у світі. В Україні очікують перші поставки вакцини вже в січні 2021 року.

Факти ICTV підготували найважливіші новини світу та України про коронавірус 17 грудня.

Коронавірус в Україні

Станом на 17 грудня в Україні зафіксували 12 047 нових випадків захворювання на коронавірус. В країні померло 252 пацієнти. Загальна кількість летальних випадків через Covid-ускладнення зросла до 15 996 людей. За добу видужали – 12 939 осіб.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (1 512), Одеській (1 064), Запорізькій (858), Київській (626) і Чернігівській (587) областях.

Влада Києва у 2020 році виділила майже 386 млн грн на боротьбу з коронавірусом.

Президент Володимир Зеленський заявив про наміри отримати перші партії вакцини проти коронавірусу вже в січні 2021 року, щоб розпочати щеплення українців.

В Україні людей вакцинуватимуть у три етапи: на першому заплановано вакцинувати 700 тис. громадян – медпрацівників, бійців Об’єднаних сил та працівників соціальної сфери. На другому етапі МОЗ планує забезпечити вакциною людей віком від 60 років, разом з тими, хто належить до груп медичного ризику.

Третій етап почнеться, коли в країні буде помірна доступність до вакцин. Тоді вакцинуються люди віком від 17 до 59 років, які належать до груп медичного ризику, інші категорії населення та професійні групи, які мають вищий ризик захворюваності на коронавірусну хворобу.

Коронавірус у світі

Лідерами за кількістю інфікованих на коронавірус залишаються США (17,3 млн), Індія (9,9 млн) та Бразилія (7 млн).

Тим часом усі держави-члени Європейського союзу планують почати вакцинацію від Covid-19 з 27 грудня.

Президент Франції Еммануель Макрон захворів на Covid-19. За весь час у Франції зафіксовано 2 млн випадків інфікувань коронавірусом.

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У Данії на час різдвяних і новорічних свят з 25 грудня 2020 року до 3 січня 2021-го закриють магазини. Однак аптеки та продуктові працюватимуть.

У Словенії місцева влада вирішила продовжити жорсткі карантинні обмеження до 19 січня 2021 року.

Ізраїль розпочне масову вакцинацію населення. Першою особою, яка отримає щеплення, стане прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху. Таким чином він хоче дати приклад громадянам.

У межах першої хвилі вакцинації від коронавірусу в США компанія Pfizer виділила майже 3 млн доз вакцини. Вона буде доступна у всіх лікарнях штатів.

До того ж, обраний президент США Джо Байден планує вакцинуватися від коронавірусу найближчим часом. Він хоче зробити щеплення публічно.

Єгипет посилив контроль для українських туристів, які прибули з результатами ПЛР-тесту, зробленими не єгипетською стороною.