Станом на 17 грудня у світі підтвердили 72 851 747 випадків коронавірусу. За минулу добу кількість хворих збільшилась на 642 738 інфікованих.

Від початку пандемії 1 643 339 пацієнтів померли через ускладнення, які викликав Covid-19. За добу зафіксували 12 407 нових летальних випадків.

5 країн з найбільшою кількістю хворих:

США – 16 446 844 (+201 468);

Індія – 9 956 557 (+201 468);

Бразилія – 6 970 034 (+42 889);

Росія – 2 762 668 (+28 214);

Франція – 2 762 668 (+17 441).

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Антилідером за кількістю смертей від коронавірусу залишаються США. Загальна кількість летальних випадків тут становить 301 536. За минулу добу померли ще 2 942 хворих.

На другому місці Бразилія – від початку пандемії 182 799 летальних випадків. Трійку лідерів замикає Індія, у якій від Covid-19 помер вже 144 451 пацієнт.

Карантин у світі

Тим часом, до різдвяних свят залишається все менше часу. Проте все більше країн ближче до святкувань посилюють обмеження.

Так, Польща запроваджує новорічний локдаун з 28 грудня до 17 січня. Крім цього, діятиме комендантська година у новорічну ніч. Готелям заборонять приймати туристів, які подорожують за службовою необхідністю.

Закриють також гірськолижні траси, магазини (окрім продуктових), заклади харчування.

У Німеччині до 10 січня закриють школи і більшу частину роздрібної торгівлі, окрім продуктових магазинів і аптек. Також вирішили закрити перукарні.

Також ЗМІ повідомляють, що уряд Італії планує на період різдвяно-новорічних свят запровадити восьмиденний загальнонаціональний локдаун для запобігання зростанню захворюваності на COVID-19.

Джерело: ВООЗ