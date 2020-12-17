Президент Франції Еммануель Макрон захворів на коронавірус.

Про це повідомила прес-служба Єлисейського палацу.

– У президента республіки сьогодні діагностували Covid-19. Цей діагноз був поставлений після тесту RTPCR, проведеного після появи перших симптомів, – заявили у прес-службі.

Згідно із санітарними правилами у Франції, Макрон через коронавірус буде ізольованим на сім днів.

Президент Франції продовжить працювати і виконувати свої обов’язки віддалено.

Хто зі світових лідерів перехворів на коронавірус

Через тиждень після того, як ВООЗ оголосила пандемію, на коронавірус захворів князь Монако Альбер II. Він був на одному заході з британським принцом Чарльзом, який потім також захворів.

Коронавірус переніс і британський прем’єр Борис Джонсон.

Ще одним світовим лідером, який інфікувався Covid-19, став президент США Дональд Трамп. Також захворіла і його дружина Меланія Трамп. До слова, Трамп багато разів демонстративно відмовлявся від носіння маски.

Президент Польщі Анджей Дуда захворів коронавірусною хворобою 23 жовтня. Він перед цим перебував в Україні з офіційним візитом.

Український президент Володимир Зеленський захворів на Covid-19 9 листопада.

Джерело: Elysee