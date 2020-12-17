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Факти / Світ
Людмила Грубнік |

Продемонструвати безпечність: Байден хоче вакцинуватися від Covid-19 публічно

Обраний президент США Джо Байден планує вакцинуватися від коронавірусу найближчим часом.

Він може зробити це вже на початку наступного тижня, пише CNN з посиланням на власні джерела. Водночас Байден хоче зробити щеплення публічно.

– Я не хочу випереджати події, але хочу переконатися у тому, що ми продемонструємо громадянам, що це безпечно. Коли я це зроблю, то зроблю це публічно, щоб ви могли стати свідками цього, – уточнив Джо Байден.

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Вакцинація Трампа

Поки Байден готується вакцинуватися від коронавірусу, чинний президент країни Дональд Трамп не поспішає з таким кроком.

Він піде на вакцинацію лише після рекомендації його лікарів.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: CNN

Фото: Dreamstime

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