Обраний президент США Джо Байден планує вакцинуватися від коронавірусу найближчим часом.

Він може зробити це вже на початку наступного тижня, пише CNN з посиланням на власні джерела. Водночас Байден хоче зробити щеплення публічно.

– Я не хочу випереджати події, але хочу переконатися у тому, що ми продемонструємо громадянам, що це безпечно. Коли я це зроблю, то зроблю це публічно, щоб ви могли стати свідками цього, – уточнив Джо Байден.

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Вакцинація Трампа

Поки Байден готується вакцинуватися від коронавірусу, чинний президент країни Дональд Трамп не поспішає з таким кроком.

Він піде на вакцинацію лише після рекомендації його лікарів.

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