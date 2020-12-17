Сполучені Штати зіткнулися з серйозною кібератакою, яка торкнулася комп’ютерних мереж федерального уряду.

Про це йдеться в спільній заяві апарату директора національної розвідки, Федерального бюро розслідувань і Агентства щодо забезпечення інфраструктурної та кібербезпеки США.

– Хоча ми продовжуємо працювати, щоб зрозуміти весь масштаб цієї кампанії, ми знаємо, що цей компроміс торкнувся мережі в рамках федерального уряду.

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Для розслідування злому сформували єдину координаційну групу з кібербезпеки. Яке саме хакерське угруповання здійснило атаку, не повідомляється.

Атака на дані про вакцину

Тиждень тому хакери атакували Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) і отримали доступ до деяких документів про вакцину від коронавірусу, створену Pfizer і BioNTech.

Йдеться про документи на реєстрацію вакцини. Поки невідомо, чи отримали хакери доступ до персональних даних учасників випробувань вакцини.

Джерело: ФБР