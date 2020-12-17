У Польщі троє працівників отримали умовний термін позбавлення волі за жорстоке поводження з рибою. Захисники тварин запевняють, що цей вирок стане жорстким ударом стосовно “варварських практик”.

Позов проти працівників супермаркету подали ще 10 років тому і спершу його відхилили, але вже повторний розгляд дав результат. Скарга полягала у тому, що рибу тримали без води та пакували в сухі пластикові пакети.

За словами Кароліни Кушлевич, яка захищає тварин у суді, таке рішення суду є ознакою того, що система починає боротися з безкарністю за знущання з тварин.

Чоловік, який на той час був керівником рибного відділу, отримав один рік умовного позбавлення волі з відтермінуванням на два роки. Ще двох працівників засудили на 10 місяців умовно. Рішення суду якраз збіглося зі зростанням популярності страви з коропа серед поляків.

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Короп є традиційною стравою під час різдвяних святкувань у Польщі та інших країнах Східної Європи. Цю рибину часто купують за деякий час до свята ще живою, а потім тримають у наповненій водою посудині або ванній. Лише безпосередньо перед початком святкувань із тварини готують страву.