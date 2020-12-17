У США у штаті Аляска у двох медпрацівників, яким ввели вакцину проти коронавірусу Pfizer і BioNTech, розвинулась сильна алергічна реакція.

У першої співробітниці медзакладу через 10 хвилин після введення щеплення з’явився висип на обличчі та тулубі, задишка і почастішання пульсу. Жінку госпіталізували у відділення інтенсивної терапії, де вона провела усю ніч. Наразі її стан стабільний. В анамнезі постраждалої не повідомлялося про схильність до алергій.

Читайте: Перша хвиля щеплень від Covid-19 у США: Pfizer виділила майже 3 млн доз вакцини

У іншого медпрацівника також через 10 хвилин появилась алергічна реакція: набряклість очей, запаморочення, подразнення горла. Його доправили до лікарні та через декілька годин після нормалізації стану відпустили.

Представники Pfizer повідомили, що ретельно перевірять даний інцидент. Вони підкреслили, що наразі у них немає достатньої кількості інформації щодо ситуації, яка сталась, проте фармацевтична компанія активно веде взаємодію з владою штату.

Також у компанії заявили, що за необхідності оновлять перелік протипоказань до свого препарату.

Алергія після вакцини проти коронавірусу

Минулого тижня алергічні реакції на вакцину проти коронавірусу виявили у двох пацієнтів у Великій Британії. У них з’явилася анафілактична реакція у вигляді шкірного висипу, падіння артеріального тиску та задишки.

Влада країни застерегла схильних до сильних алергічних реакцій людей від вакцинації.

Джерело: The New York Times, CNN