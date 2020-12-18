PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Оксана Доротюк |

Фармкомпанія Moderna знищить 400 тис. доз вакцини проти коронавірусу

Американський виробник вакцини проти коронавірусу Moderna знищить 400 тис. доз препарату. Фармацевтичній компанії це довелося зробити через збій на виробництві.

Під час виготовлення чергової партії на останніх етапах виникли проблеми з фільтрацією, що і призвело до неякісного продукту.

За словами головного наукового консультанта Монсефа Слауї, ці 400 тис. доз ще не були поміщені у флакони і були частиною більш широкої партії обсягом 1,4 млн доз.

Читайте: Pfizer и BioNTech подали заявку на сертифікацію вакцини проти Covid-19 у Японії

Представник Moderna Рей Джордан підкреслив, що навіть через знищення стількох вакцин компанія не вибивається з намічених планів. За його словами, вони встигнуть провести 20 млн доз у грудні 2020 року та від 85 до 100 млн доз у першому кварталі 2021 року.

Вакцина проти коронавірусу

У США вакцина проти коронавірусу від Moderna пройшла перший етап затвердження. Група експертів Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів рекомендувала дозволити екстрене застосування вакцини від коронавірусу.

Це рішення тепер дає FDA можливість незабаром видати дозвіл на використання цього препарату в США.

Джерело: Bloomberg

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка