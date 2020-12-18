Johnson перейшла до фінальних випробувань вакцини проти Covid-19

Американська корпорація Johnson & Johnson запустила у повному обсязі фінальні випробування своєї вакцини від коронавірусу. Очікується, що перші проміжні результати дослідження будуть доступні до кінця січня 2021 року.

– Третя фаза ключового масштабного дослідження в декількох країнах однокомпонентної вакцини-кандидата від Covid-19 виробництва Janssen повністю запущена та включає близько 45 тис. учасників, – йдеться у повідомленні компанії.

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Зокрема розробники зазначили, що через високий рівень захворюваності на Covid-19 серед населення в країнах, де проводиться випробування, такої кількості учасників буде достатньо для отримання необхідних даних.

У США почалася масова вакцинація

14 грудня у США розпочалася масова вакцинація населення. Країна затвердила препарат від американської фармацевтичної компанії Pfizer та її німецького партнера BioNTech.

До цього використання цієї вакцини також ухвалили у Великій Британії та Канаді. Перше щеплення у США зробили медичному працівнику.

Джерело: Johnson & Johnson