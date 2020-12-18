Через пандемію коронавірусу у перші десять місяців 2020 року туристична сфера зазнала збитків у розмірі $935 млрд.

Це відкинуло галузь на 30 років назад і повернуло до рівня 1990 року.

Найпопулярніші туристичні напрямки світу прийняли на 900 млн менше мандрівників. За прогнозами, до кінця року кількість туристів у світі скоротиться до 75%, пише Всесвітня туристична організація ООН.

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В організації прогнозують, що вже у 2021 році туризм частково відновиться, проте повертатися до показників 2019 року він може протягом чотирьох років.

Збитки туризму під час пандемії

У вересні в ООН вже оцінювали збитки туризму у 2020 році.

Тоді йшлося про скорочення туристичного потоку на 65% і втрату $460 млрд.

Детальніше про збитки туризму під час пандемії коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: UNWTO