Виробники вакцини проти коронавірусу Pfizer та BioNTech подали заявку у Міністерство охорони здоров’я, праці і добробуту Японії на сертифікацію своєї речовини.

Щойно компанії отримають погодження документу, вони розпочнуть постачання вакцини.

– Щойно ми отримаємо дозвіл, ми негайно надамо вакцину мешканцям Японії, – зазначили у представництві компанії в Японії.

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Якщо речовину схвалять, це буде перша дозволена для використання вакцина проти коронавірусу на території Японії.

Вакцина проти коронавірусу

Поки в інших країнах триває схвалення вакцини проти коронавірусу від Pfizer та BioNTech, у США вакцинують від вірусу.

Компанії доправили майже 3 млн доз речовини у межах першої хвилі щеплень.

Детальніше про вакцину проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Pfizer