Понад 1,1 млн осіб у світі зробили щеплення від Covid-19 – дослідження

Близько 1,1 млн людей уже зробили щеплення від коронавірусу у чотирьох країнах світу. Про це свідчать дані американської компанії Bloomberg, яка займається поширенням важливої фінансової інформації.

Станом на 18 грудня понад 1,1 млн осіб отримали вакцини у США, Російській Федерації, Китаї та Великій Британії. Наразі статистика вакцинацій у цих країнах виглядає так:

Китай – 650 тис. щеплень;

Російська Федерація – 320 тис. щеплень;

Велика Британія – 137,9 тис. щеплень;

США – 49, 5 тис. щеплень.

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Вакцинація у країнах Європейського Союзу

Масова вакцинація населення у європейських країнах розпочнеться після 27 грудня, у цей день планують схвалити препарат.

Зокрема у Німеччині планують розпочати вакцинацію до кінця року, міністр охорони здоров’я хоче до літа зробити щеплення 60% громадян.