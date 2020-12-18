Станом на 18 грудня у світі підтвердили понад 75,2 млн випадків коронавірусу.
Понад 1,6 млн людей померло від вірусу.
Одужати вдалося понад 52,8 млн мешканцям планети.
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Країни, де найбільше випадків Covid-19:
- США – 17 626 770;
- Індія – 9 979 447;
- Бразилія – 7 111 527;
- Росія – 2 762 668;
- Франція – 2 427 316.
Лідери за кількістю смертей від вірусу:
- США – 317 928;
- Бразилія – 184 876;
- Індія – 144 829;
- Мексика – 116 487;
- Італія – 67 220.
Де найбільше тих, хто одужав:
- США – 10 291 057;
- Індія – 9 520 827;
- Бразилія – 6 177 702;
- Росія – 2 202 540;
- Аргентина – 1 352 556.
Україна продовжує посідати 17 місце у цьому списку.
Карантин у світі
Країни світу почали проводити вакцинацію населення від коронавірусу. Наприклад, нині активно людей вакцинують у США. В Австралії не поспішають почати цей процес, пояснюючи це тим, що у країні не така складна ситуація з Covid-19.
А в Бразилії суд дозволив владі запроваджувати обмеження для людей, які відмовилися робити щеплення. Наприклад, вони не можуть відвідувати певні місця або ж займати окремі посади.
Коронавірус у світі
Згідно зі статистикою коронавірусу у світі станом на 17 грудня, у світі було зафіксовано понад 74,5 млн випадків хвороби.
За час пандемії померло понад 1,6 млн пацієнтів.
Одужало понад 52,3 млн осіб.