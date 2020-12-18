Станом на 18 грудня у світі підтвердили понад 75,2 млн випадків коронавірусу.

Понад 1,6 млн людей померло від вірусу.

Одужати вдалося понад 52,8 млн мешканцям планети.

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Країни, де найбільше випадків Covid-19:

США – 17 626 770;

Індія – 9 979 447;

Бразилія – ​​7 111 527;

Росія – 2 762 668;

Франція – 2 427 316.

Лідери за кількістю смертей від вірусу:

США – 317 928;

Бразилія – ​​184 876;

Індія – 144 829;

Мексика – 116 487;

Італія – ​​67 220.

Де найбільше тих, хто одужав:

США – 10 291 057;

Індія – 9 520 827;

Бразилія – ​​6 177 702;

Росія – 2 202 540;

Аргентина – 1 352 556.

Україна продовжує посідати 17 місце у цьому списку.

Карантин у світі

Країни світу почали проводити вакцинацію населення від коронавірусу. Наприклад, нині активно людей вакцинують у США. В Австралії не поспішають почати цей процес, пояснюючи це тим, що у країні не така складна ситуація з Covid-19.

А в Бразилії суд дозволив владі запроваджувати обмеження для людей, які відмовилися робити щеплення. Наприклад, вони не можуть відвідувати певні місця або ж займати окремі посади.

Коронавірус у світі

Згідно зі статистикою коронавірусу у світі станом на 17 грудня, у світі було зафіксовано понад 74,5 млн випадків хвороби.

За час пандемії померло понад 1,6 млн пацієнтів.

Одужало понад 52,3 млн осіб.