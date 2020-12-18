Санкції проти Туреччини, які ввели Сполучені Штати Америки за придбання російських зенітно-ракетних комплексів С-400, спрямовані на те, щоб позбавити Російську Федерацію можливості отримання доходів, а також проти розширення її впливу.

Про це повідомив держсекретар США Майк Помпео.

– Держсекретар наголосив, що метою санкцій є запобігання отримання Росією значних доходів, доступу та впливу. Також вони не спрямовані на підрив військового потенціалу або боєготовності Туреччини, – йдеться в повідомленні держдепу США.

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Майкл Помпео закликав Туреччину вирішити проблему С-400, згідно з багаторічною історією співпраці в оборонному секторі та взяти на себе зобов’язання щодо закупівлі зброї, сумісної зі стандартами НАТО.

Санкції проти Туреччини

14 грудня США запровадили санкції проти Управління оборонної промисловості Туреччини.

До чорного списку потрапили четверо чиновників, зокрема керівник турецького управління Ісмаїл Демір. Санкції було запроваджено у рамках закону Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій.