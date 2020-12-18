У Бразилії владі дозволили запроваджувати обмеження проти людей, які відмовляються вакцинуватися проти коронавірусу.

Верховним федеральний суд країни дозволив ухвалювати закони, дією яких запроваджуватимуться непрямі заходи.

Силоміць примушувати людей робити щеплення не можна, проте влада окремих регіонів може законодавчо забороняти таким громадянам відвідувати певні місця або ж займати окремі посади.

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На такі заходи в країні пішли через складну епідситуацію, Бразилія – ​​у трійці антилідерів серед країн за темпами поширення вірусу.

Вакцина проти коронавірусу

У ВООЗ з нетерпінням чекали появи вакцини проти коронавірусу, проте в організації зазначають – речовина не вирішить проблему, а лише поліпшить ситуацію.

Водночас у ВООЗ закликають не робити щеплення людям силоміць.

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Джерело: Folha de S.Paulo