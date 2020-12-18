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Факти / Світ
Софія Телішевська |

У США вакцина від Moderna пройшла перший етап затвердження

Група експертів Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів рекомендувала дозволити екстрене застосування вакцини від коронавірусу Covid-19 компанії Moderna.

20 експертів висловилися за застосування вакцини, один утримався. Проти вакцини не проголосував ніхто.

Це рішення тепер дає FDA можливість незабаром видати дозвіл на використання цього препарату в США.

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В разі швидкого схвалення FDA вакцина від Moderna може почати надходити в штати вже в понеділок, 21 грудня. У компанії раніше пообіцяли надати 50 млн доз вакцин за грудень, що дозволить вакцинувати 25 млн. людей.

У США почалася масова вакцинація

14 грудня у США розпочалася масова вакцинація населення. Країна затвердила препарат від американської фармацевтичної компанії Pfizer та її німецького партнера BioNTech.

До цього використання цієї вакцини також ухвалили у Великій Британії та Канаді. Перше щеплення у США зробили медичному працівнику.

Джерело: The Washington Post

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