Я не причетний: Трамп про переслідування сина Байдена

Чинний президент США Дональд Трамп заявив, що не має відношення до справи сина обраного президента США Джо Байдена або всієї його родини. Прокуратура штату Делавер веде податкове розслідування щодо Хантера Байдена.

Ця заява може бути реакцією на повідомлення ЗМІ, що Трамп хоче призначити спеціального прокурора для розслідування щодо Хантера Байдена.

– Я не маю жодного відношення до потенційного переслідування Хантера Байдена або сім’ї Байден. Це просто ще одна фальшива новина, – написав він.

Нещодавно Міністерство юстиції США подало запит на інформацію в рамках розслідування фінансової діяльності Хантера Байдена, сина обраного президента Джо Байдена. Зокрема, запит стосується компанії Burisma.

I have NOTHING to do with the potential prosecution of Hunter Biden, or the Biden family. It is just more Fake News. Actually, I find it very sad to watch! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 17, 2020

Хантер Байден та компанія Burisma

Burisma вважається однією з найбільших приватних газодобувних компаній в Україні.

Усі ліцензії на розробку родовищ газу було видано за часів Януковича. Власником Burisma є Микола Злочевський, який і очолював міністерство екології в уряді Азарова.

До квітня 2019 року до складу ради директорів Burismа входив син кандидата в президенти США, а на той час – віце-президента США Джо Байдена – Хантер Байден.

Журналістські розслідування зазначали, що Хантер Байден отримував в Burisma до $50 тис. щомісяця.

Довгий час компанію Burisma підозрювали та відкрито звинувачували у відмиванні коштів та розкраданні українських держресурсів, а Миколу Злочевського навіть оголошували у розшук.

Незважаючи на те, що Лондонський суд довів факт незаконного збагачення акціонерів Burisma, в Україні розслідування цієї справи було припинено.