Я не причетний: Трамп про переслідування сина Байдена

Чинний президент США Дональд Трамп заявив, що не має відношення до справи сина обраного президента США Джо Байдена або всієї його родини. Прокуратура штату Делавер веде податкове розслідування щодо Хантера Байдена.

Ця заява може бути реакцією на повідомлення ЗМІ, що Трамп хоче призначити спеціального прокурора для розслідування щодо Хантера Байдена.

Нещодавно Міністерство юстиції США подало запит на інформацію в рамках розслідування фінансової діяльності Хантера Байдена, сина обраного президента Джо Байдена. Зокрема, запит стосується компанії Burisma.

I have NOTHING to do with the potential prosecution of Hunter Biden, or the Biden family. It is just more Fake News. Actually, I find it very sad to watch!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 17, 2020