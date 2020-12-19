Станом на 19 грудня у світі на коронавірус захворіли вже 74 299 042 людини. За минулу добу кількість хворих збільшилась на 700 846 інфікованих.

Від початку пандемії через ускладнення, які викликав Covid-19, померли 1 669 982 пацієнти. За добу зафіксували 13 289 нових летальних випадків.

Країни з найбільшою кількістю хворих:

США – 16 912 564 (+229 915);

Індія – 10 004 599 (+25 152);

Бразилія – 7 110 434 (+69 826);

Росія – 2 819 429 (+28 209);

Франція – 2 401 113 (+15 440).

Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення

Від початку пандемії найбільше людей померли у США – 308 403. За минулу добу кількість летальних випадків зросла до 3 443 хворих.

На другому місці Бразилія – від початку пандемії померли 184 827 людей. Трійку лідерів замикає Індія, у якій зафіксували вже 145 136 летальних випадків.

Карантин у світі

Країни продовжують посилювати обмеження напередодні свят. У Німеччині з 28 грудня до 17 січня триватиме новорічний локдаун. Закриють гірськолижні траси, магазини (окрім продуктових), заклади харчування, школи і перукарні.

Крім цього, у новорічну ніч діятиме комендантська година.

В Австрії локдаун запроваджують вже втретє. Він діятиме з 26 грудня до 24 січня. Припиняється робота магазинів, окрім товарів першої необхідності, шкіл, всіх культурних закладів.

Під час свят вся територія Італії перейде в режим червоної зони. Обмеження діятимуть з 24 до 27 грудня, з 31 грудня до 3 січня і з 5 до 6 січня.

За словами прем’єр-міністра Італії Джузеппе Конте, у цей період людям дозволять залишати будинки тільки з поважних причин, серед яких робота, відвідування лікаря або купівля предметів першої необхідності.

Тим часом ВООЗ закликає європейців залишатися вдома на Різдво. Адже подорожі у цей час можуть збільшити кількість інфікованих Covid-19.

Джерело: ВООЗ