Росія причетна до масштабної кібератаки на відомства США – Помпео

Росія була причетна до масштабної кібератаки на відомства і компанії Америки. З такою заявою виступив державний секретар США Майк Помпео.

– Це було дуже важливе відкриття, і я думаю, що тепер ми можемо досить чітко сказати, що саме росіяни брали участь у цій діяльності.

Він засудив масштабну операцію, коли хакери проникли в системи американського уряду, використовуючи програмне забезпечення.

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Зі свого боку, у посольстві Росії у США заперечили причетність РФ до кібератаки і зазначили, що країна не займається проведенням подібних операцій у кіберпросторі.

17 грудня стало відомо, що Сполучені Штати зіткнулися з серйозною кібератакою, яка торкнулася комп’ютерних мереж федерального уряду.

Для розслідування злому сформували єдину координаційну групу з кібербезпеки. Яке саме хакерське угруповання здійснило атаку, поки не повідомляли.

Джерело: Держдепартамент США