У ПАР виявили новий вид коронавірусу

У Південно-Африканській Республіці виявили новий варіант Covid-19. Міністр охорони здоров’я Звеліні Мкізе вважає, що друга хвиля коронавірусу у грудні викликана ним.

– Цей вид коронавірусу може пояснити швидке поширення другої хвилі, яка впливає на молодих людей, – сказав міністр охорони здоров’я.

Новий вид Covid-19 ідентифікували південноафриканські науковці. За словами Мхізе, ці дані відправили на дослідження до Всесвітньої організації охорони здоров’я.

– Вони визначили сотні зразків вірусу з моменту початку пандемії та помітили, що конкретний вид все більше домінує в результатах аналізу зразків, які зібрали за останні два місяці, – зазначив він.

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За словами міністра, епіцентром цього різновиду інфекції став округ Нельсон Мандела Бей в провінції Східний Кейп. Звідти вона почала поширюватися на схід в провінцію Квазулу-Наталь і району Гарден-Рут на заході ПАР.

Мхізе повторив, що найефективніший спосіб дати відсіч хворобі – це дотримуватися соціальної дистанції, носити маски та регулярно мити руки.

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