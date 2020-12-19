У ПАР виявили новий вид коронавірусу

У Південно-Африканській Республіці виявили новий варіант Covid-19. Міністр охорони здоров’я Звеліні Мкізе вважає, що друга хвиля коронавірусу у грудні викликана ним.
– Цей вид коронавірусу може пояснити швидке поширення другої хвилі, яка впливає на молодих людей, – сказав міністр охорони здоров’я.
Новий вид Covid-19 ідентифікували південноафриканські науковці. За словами Мхізе, ці дані відправили на дослідження до Всесвітньої організації охорони здоров’я.
– Вони визначили сотні зразків вірусу з моменту початку пандемії та помітили, що конкретний вид все більше домінує в результатах аналізу зразків, які зібрали за останні два місяці, – зазначив він.
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За словами міністра, епіцентром цього різновиду інфекції став округ Нельсон Мандела Бей в провінції Східний Кейп. Звідти вона почала поширюватися на схід в провінцію Квазулу-Наталь і району Гарден-Рут на заході ПАР.
Мхізе повторив, що найефективніший спосіб дати відсіч хворобі – це дотримуватися соціальної дистанції, носити маски та регулярно мити руки.
У Бразилії вводитимуть заходи проти людей без щеплення від Covid-19
У Бразилії владі дозволили запроваджувати обмеження проти людей, які відмовляються вакцинуватися від коронавірусу.
Силоміць примушувати людей робити щеплення не можна, проте влада окремих регіонів може законодавчо забороняти таким громадянам відвідувати певні місця або ж займати окремі посади.