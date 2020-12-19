Управління з контролю за якістю продуктів та медикаментів США (FDA) підтвердила високу ефективність вакцини від Covid-19 компанії Moderna та дозволила її масове використання.

Це сталося приблизно через тиждень після затвердження вакцини Pfizer/BioNTech, яка зараз поширюється.

Тепер, коли доступні дві вакцини для профілактики Covid-19, FDA зробило ще один найважливіший крок у боротьбі з глобальною пандемією, яка щодня викликає величезну кількість госпіталізацій і смертей в США.