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Факти / Світ / Росія
Юлія Захарченко |

У Росії закривають два консульства США

Державний секретар Сполучених Штатів Америки США Майк Помпео вирішив закрити генконсульство США у Владивостоці. Також припиняють роботу генконсульства в Єкатеринбурзі.

Таке рішення, за словами представника Держдепу, було прийнято для оптимізації роботи дипломатичної місії США в РФ.

– Держсекретар в тісній консультації з послом США в РФ Джоном Салліваном прийняли рішення закрити генконсульство США у Владивостоці.

Також тимчасово зупиняють роботу генконсульства США в Єкатеринбурзі в рамках наших постійних зусиль із забезпечення безпечної та надійної роботи дипломатичної місії США в Російській Федерації, – зазначив дипломат.

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Таким чином посольство Сполучених Штатів Америки в Москві залишиться єдиним дипломатичним форпостом США в Росії. Представник Держдепу також зазначив, що російські консульства в США не закриватимуть.

– Ніяких дій, пов’язаних з російським генконсульствами в США, не планується, – зазначив дипломат.

У США затвердили вакцину Moderna

Управління з контролю за якістю продуктів та медикаментів США (FDA) підтвердила високу ефективність вакцини від Covid-19 компанії Moderna та дозволила її масове використання.

Це сталося приблизно через тиждень після затвердження вакцини Pfizer/BioNTech, яка зараз поширюється.

Тепер, коли доступні дві вакцини для профілактики Covid-19, FDA зробило ще один найважливіший крок у боротьбі з глобальною пандемією, яка щодня викликає величезну кількість госпіталізацій і смертей в США.

Джерело: РБК-Україна

Фото: Pixabay

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