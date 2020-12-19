Державний секретар Сполучених Штатів Америки США Майк Помпео вирішив закрити генконсульство США у Владивостоці. Також припиняють роботу генконсульства в Єкатеринбурзі.
Таке рішення, за словами представника Держдепу, було прийнято для оптимізації роботи дипломатичної місії США в РФ.
– Держсекретар в тісній консультації з послом США в РФ Джоном Салліваном прийняли рішення закрити генконсульство США у Владивостоці.
Також тимчасово зупиняють роботу генконсульства США в Єкатеринбурзі в рамках наших постійних зусиль із забезпечення безпечної та надійної роботи дипломатичної місії США в Російській Федерації, – зазначив дипломат.
Читайте: Спецслужби США підтвердили масштабну кібератаку на урядові структури
Таким чином посольство Сполучених Штатів Америки в Москві залишиться єдиним дипломатичним форпостом США в Росії. Представник Держдепу також зазначив, що російські консульства в США не закриватимуть.
– Ніяких дій, пов’язаних з російським генконсульствами в США, не планується, – зазначив дипломат.
У США затвердили вакцину Moderna
Управління з контролю за якістю продуктів та медикаментів США (FDA) підтвердила високу ефективність вакцини від Covid-19 компанії Moderna та дозволила її масове використання.
Це сталося приблизно через тиждень після затвердження вакцини Pfizer/BioNTech, яка зараз поширюється.
Тепер, коли доступні дві вакцини для профілактики Covid-19, FDA зробило ще один найважливіший крок у боротьбі з глобальною пандемією, яка щодня викликає величезну кількість госпіталізацій і смертей в США.