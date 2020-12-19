В США затвердили використання вакцини від компанії Moderna

Управління з контролю за якістю продуктів та медикаментів США (FDA) підтвердила високу ефективність вакцини від Covid-19 компанії Moderna та дозволила її масове використання. Це сталося приблизно через тиждень після затвердження вакцини Pfizer/BioNTech, яка зараз поширюється.

Тепер, коли доступні дві вакцини для профілактики Covid-19, FDA зробило ще один найважливіший крок у боротьбі з глобальною пандемією, яка щодня викликає величезну кількість госпіталізацій і смертей в США.

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У США вважають, що перехід від послідовності вірусу в січні до наявності двох вакцин в грудні – чудове досягнення.

У США почалася масова вакцинація

14 грудня у США розпочалася масова вакцинація населення. Країна затвердила препарат від американської фармацевтичної компанії Pfizer та її німецького партнера BioNTech.

До цього використання цієї вакцини також ухвалили у Великій Британії та Канаді. Перше щеплення у США зробили медичному працівнику.

Джерело: The Financial Times