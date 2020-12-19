Європейський Союз засудив розміщення Росієї ядерної зброї в анексованому Криму

Євросоюз стурбований розміщенням в окупованому Росією Криму літаків і ракет, здатних нести ядерні боєприпаси, а також захопленням колишніх об’єктів зберігання ядерної зброї на півострові.

– Ми серйозно занепокоєні переміщенням на територію України передових систем озброєння, включаючи літаки та ракети, здатні нести ядерні боєприпаси, зброї, боєприпасів та військовослужбовців, а також незаконним захопленням та встановленням Росією контролю над колишніми об’єктами зберігання ядерної зброї у Криму, – підкреслили в ЄС.

Брюссель також засудив мілітаризацію Кримського півострова і присутність на півострові російських військ, що суперечить національному суверенітету, політичній незалежності та територіальній цілісності України.

Європейський союз закликав Росію утриматися від незаконної військової діяльності у Криму, Чорному та Азовському морях.

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Ядерні плани РФ у Криму

Російська Федерація готується до широкого розміщення ядерної зброї в окупованому Криму. Про це під час розмови з журналістами розповів міністр оборони України Андрій Таран.

Як відбулась анексія Криму

16 березня 2014 року на території українського Криму відбувся невизнаний міжнародною спільнотою так званий референдум про статус півострова.

Президент Росії Володимир Путін 18 березня 2014 року одноосібно оголосив про “включення Криму до складу РФ”. Відтак Росія анексувала українську територію.

Україна, Європейський Союз, Сполучені Штати та жодна цивілізована країна не визнали результати голосування на так званому “референдумі” та запровадили санкції проти Росії.