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Факти / Світ
Людмила Богданова |

Мутація коронавірусу: Ізраїль може скасувати авіасполучення з усіма країнами

Влада Ізраїлю хоче скасувати авіасполучення з усіма країнами. Причиною такого наміру є новий штам коронавірусу, який поширюється у світі.

Ідею закриття міжнародних рейсів висловив прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу. Він заявляє, що жодна вакцина не зможе протидіяти мутації Covid-19.

– Зупиніть всі рейси з усього світу, – сказав Нетаньягу.

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Новий штам Covid-19 у світі

14 грудня штам коронавірусу виявили у Великій Британії. Відповідно до досліджень, він є заразнішим на 70% від звичайного.

20 грудня стало відомо, що новий вид коронавірусу зафіксували також у Нідерландах, Данії та Австралії.

Джерело: Time of Israel

Фото: Unsplash

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