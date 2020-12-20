Новий штам коронавірусу, про поширення якого заявили у Великій Британії у грудні, виявили в країні ще у вересні.

Однак, за словами науковців, тоді вони не звернули на нього особливої ​​уваги.

– Спочатку мутацію виявили у пацієнта у вересні, а повний геном розшифрували у жовтні, – уточнила фахівець Служби громадської охорони здоров’я країни Сьюзан Хопкінс.

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Нині новий штам вірусу фіксують на території всієї країни.

Коронавірус у Великій Британії

У Великій Британії заявили про новий штам коронавірусу. Він поширюється швидше, але інформація про те, що він більш небезпечний, поки не підтверджується.

Багато країн світу припинили авіасполучення з країною, а влада Британії запроваджує жорсткі карантинні заходи.

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Джерело: Sky News