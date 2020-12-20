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Факти / Світ
Людмила Грубнік |

Подолав кордон Британії: ВООЗ заявила про поширення нового штаму Covid-19

Новий штам коронавірусу, про поширення якого заявили у Великій Британії, виявили ще у двох європейських країнах – Нідерландах і Данії.

Вірус також зафіксували в Австралії, повідомили фахівці Всесвітньої організації охорони здоров’я.

За їхніми даними, мутація, дійсно, поширюється швидше, ніж звичайний Covid-19.

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Однак інформація про те, що вірус більш смертоносний або ж інакше реагує на вакцини, поки не підтверджується.

Новий штам коронавірусу

Після того, як стало відомо, що у Великій Британії поширюється новий штам коронавірусу, деякі країни обмежили з нею авіасполучення.

Таке рішення ухвалила влада Бельгії та Італії.

Детальніше про новий штам коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: ВВС

Фото: Dreamstime

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