Новий штам коронавірусу, про поширення якого заявили у Великій Британії, виявили ще у двох європейських країнах – Нідерландах і Данії.

Вірус також зафіксували в Австралії, повідомили фахівці Всесвітньої організації охорони здоров’я.

За їхніми даними, мутація, дійсно, поширюється швидше, ніж звичайний Covid-19.

Читайте: Новий штам Covid-19 у Британії може бути на 70% заразнішим – Джонсон

Однак інформація про те, що вірус більш смертоносний або ж інакше реагує на вакцини, поки не підтверджується.

Новий штам коронавірусу

Після того, як стало відомо, що у Великій Британії поширюється новий штам коронавірусу, деякі країни обмежили з нею авіасполучення.

Таке рішення ухвалила влада Бельгії та Італії.

Детальніше про новий штам коронавірусу читайте на Фактах ICTV.