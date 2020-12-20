Станом на вечір 20 грудня 2020 року коронавірус у світі підтвердили у 75 110 651 людини.

ВООЗ повідомляє про 808 224 нові випадки за останню добу.

Водночас від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 1 680 395 мешканців планети, за добу – 10 312.

Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення

Де найбільше випадків хвороби:

США – 17 314 834 (+402 270);

Індія – 10 031 223 (+26 624);

Бразилія – ​​7 162 978 (+52 544);

РФ – 2 848 377 (+28 948);

Франція – 2 418 439 (+17 326).

Лідери за кількістю летальних випадків:

США – 311 150 (+2 747);

Бразилія – ​​185 650 (+823);

Індія – 145 477 (+341);

Мексика – 117 249 (+762);

Італія – ​​68 447 (+553).

Карантин у світі

У Великій Британії зафіксували поширення нового штаму коронавірусу. За попередньою інформацією, він швидше розповсюджується. Через це низка країн вже закрила кордони з нею.

Крім того, у світі продовжують проводити масову вакцинацію населення. 20 грудня цей процес стартував в Ізраїлі, з 27 числа – щеплення почнуть робити в Чехії.

Коронавірус у світі

Згідно зі статистикою коронавірусу 19 грудня, на планеті підтвердили 74 299 042 випадки захворювання.

Добовий приріст – 700 846 інфікованих.

Детальніше про коронавірус у світі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: ВООЗ