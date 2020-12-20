Станом на вечір 20 грудня 2020 року коронавірус у світі підтвердили у 75 110 651 людини.
ВООЗ повідомляє про 808 224 нові випадки за останню добу.
Водночас від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 1 680 395 мешканців планети, за добу – 10 312.
Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення
Де найбільше випадків хвороби:
- США – 17 314 834 (+402 270);
- Індія – 10 031 223 (+26 624);
- Бразилія – 7 162 978 (+52 544);
- РФ – 2 848 377 (+28 948);
- Франція – 2 418 439 (+17 326).
Лідери за кількістю летальних випадків:
- США – 311 150 (+2 747);
- Бразилія – 185 650 (+823);
- Індія – 145 477 (+341);
- Мексика – 117 249 (+762);
- Італія – 68 447 (+553).
Карантин у світі
У Великій Британії зафіксували поширення нового штаму коронавірусу. За попередньою інформацією, він швидше розповсюджується. Через це низка країн вже закрила кордони з нею.
Крім того, у світі продовжують проводити масову вакцинацію населення. 20 грудня цей процес стартував в Ізраїлі, з 27 числа – щеплення почнуть робити в Чехії.
Коронавірус у світі
Згідно зі статистикою коронавірусу 19 грудня, на планеті підтвердили 74 299 042 випадки захворювання.
Добовий приріст – 700 846 інфікованих.
Детальніше про коронавірус у світі читайте на Фактах ICTV.
Джерело: ВООЗ