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Факти / Світ
Людмила Грубнік |

Понад 10 тис. смертей від Covid-19 за добу: коронавірус у світі 20 грудня

Станом на вечір 20 грудня 2020 року коронавірус у світі підтвердили у 75 110 651 людини.

ВООЗ повідомляє про 808 224 нові випадки за останню добу.

Водночас від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 1 680 395 мешканців планети, за добу – 10 312.

Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення

Де найбільше випадків хвороби:

  • США – 17 314 834 (+402 270);
  • Індія – 10 031 223 (+26 624);
  • Бразилія – ​​7 162 978 (+52 544);
  • РФ – 2 848 377 (+28 948);
  • Франція – 2 418 439 (+17 326).

Лідери за кількістю летальних випадків:

  • США – 311 150 (+2 747);
  • Бразилія – ​​185 650 (+823);
  • Індія – 145 477 (+341);
  • Мексика – 117 249 (+762);
  • Італія – ​​68 447 (+553).

Карантин у світі

У Великій Британії зафіксували поширення нового штаму коронавірусу. За попередньою інформацією, він швидше розповсюджується. Через це низка країн вже закрила кордони з нею.

Крім того, у світі продовжують проводити масову вакцинацію населення. 20 грудня цей процес стартував в Ізраїлі, з 27 числа – щеплення почнуть робити в Чехії.

Коронавірус у світі

Згідно зі статистикою коронавірусу 19 грудня, на планеті підтвердили 74 299 042 випадки захворювання.

Добовий приріст – 700 846 інфікованих.

Детальніше про коронавірус у світі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: ВООЗ

Фото: Dreamstime

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