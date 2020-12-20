Шотландець на гідроциклі перетнув Ірландське море заради коханої, його арештували

28-річний шотландець Дейл Маклоулен вирушив на гідроциклі з узбережжя неподалік від міста Вітхорн до міста Ремсі на острові Мен.

Через пандемію коронавірусу, нерезиденти острова можуть потрапити туди за спеціальним дозволом. У вересні Маклоулен працював на острові кілька тижні та тоді познайомився з дівчиною, в яку закохався по вуха. Проте дозвіл на роботу йому відмовилися продовжити.

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Тому через кілька місяців він наважився на відчайдушну подорож. Від узбережжя він пішки дійшов до міста Дуглас, де зустрівся з коханою. Під час їх прогулянки у місті, він назвав її адресу як свою власну. Однак правоохоронці згодом перевірили документи та затримали чоловіка.

Шотландця суд арештував на чотири тижні.

Його кохана Джессіка Редкліфф заявила, що після такого вчинку готова вийти заміж за Дейла, якщо він запропонує.

Вона додала, що це чудова історія, яку вони зможуть розповідати своїм внукам.

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