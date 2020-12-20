У Чехії хочуть розпочати вакцинувати людей від коронавірусу з 27 грудня 2020 року.

Про це повідомив прем’єр-міністр Чехії Андрій Бабіш.

– Перше щеплення від коронавірусу буде зроблене 27 грудня, якщо перша партія вакцин буде доставлена ​​до країни, як очікується, 26 грудня, – зазначив Андрій Бабіш.

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Плани щодо старту вакцинації у країні можуть змінитися, якщо будуть затримки з поставками речовини.

Вакцинація проти коронавірусу

Після появи вакцини проти коронавірусу в деяких країнах світу вже почали робити щеплення людям.

У США громадян вакцинують з 14 грудня, а в Ізраїлі цей процес розпочався з 20 числа.

Детальніше про вакцинацію від коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: České noviny