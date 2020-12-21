Центр громадського здоров’я назвав два можливі пояснення мутації коронавірусу, які виникли у Великій Британії та почало поширюватися країнами.

Перше пояснення – новий штам Covid-19 міг утворитися через ослаблення імунітету у пацієнта. У ЦГЗ пояснюють, що тривала інфекція в організмі може призвести до накопичення мутацій із підвищеною швидкістю.

Друга можлива причина – захворювання тварин. Вчені зазначають, що шиповий протеїн нового виду коронавірусу має схожість зі штамом вірусу, який виявили у норок із Данії.

– Нині немає ознак підвищеної тяжкості інфекції (або смертності), що пов’язані з цим варіантом SARS-CoV-2. Так само поки немає доказів того, що він впливає на дію вакцини чи лікування, – зазначили в ЦГЗ.

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Також науковці зазначають, що віруси постійно зазнають мутацій. Вони додали, що поява нового варіанта SARS-CoV-2 очікувана і не є приводом для занепокоєння.

Водночас експерти ВООЗ пов’язують мутацію коронавірусу зі здатністю вірусу пристосовуватися до навколишнього середовища, до організму людини.

Поки інформація про те, що штам більш смертоносний або ж буде по-іншому реагувати на вакцини, не підтверджується.

Джерело: Центр громадського здоров’я