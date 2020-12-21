Новий штам коронавірусу більш заразний для дітей, ніж той вид, який виявили раніше.

Таку думку висловив член консультаційної ради при уряді за новими і тими, що виникають, респіраторним вірусними загрозами, професор лондонського Imperial College Ніл Фергюсон.

– Нам потрібно зібрати більше інформації про те, як він поводиться. Є цікаві епідеміологічні тенденції і ознаки того, що у нього є велика схильність до зараження дітей. Ми не встановили будь-якого причинного зв’язку щодо цього, але можемо бачити це в статистиці, – зазначив Фергюсон.

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За словами професора, фахівці продовжують досліджувати нову мутацію. Але вже зараз є мають підтверджену інформацію, що новий штам щонайменше на 50% більш заразний, ніж раніше відомий вірус.

Новий штам коронавірусу

14 грудня влада Великої Британії офіційно заявила, що у країні почав поширюватися новий штам коронавірусу.

Хоча про появу нового виду заговорили ще восени. За словами фахівця Служби громадської охорони здоров’я країни Сьюзан Гопкінс, новий штам виявили ще у вересні, але тоді на це не звернули уваги.

Після офіційного оголошення низка країн припинили транспортне сполучення з Великою Британією.

Джерело: Wales Online